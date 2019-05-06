مازال قيد المحاكمة.. سعد لمجرد يصدم جمهوره بشعره الاصفر

فاجأ الفنان المغربي سعد لمجرد جمهوره بنشر مجموعة صور له، ظهر فيها بلوك جديد.

الفنان المغربي ظهر في الصور، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بعد أن صبغ شعره باللون الأصفر الفاتح، مما غير من ملامحه كثيرا.

المجرد أرفق الصور بتعليق، كتب فيه: “مهما قررت أن تفعل فكن واثقا أنه سيشعرك بالسعادة”، في إشارة إلى سعادته بهذا اللوك الجديد.

عدد كبير من جمهور الفنان المغربي عبروا عن صدمتهم الشديد من اللوك الجديد، مؤكدين أنه لا يليق به، وطالبوه بالعودة للون شعره الأصلي.

يُذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد، كان قد حصل على البراءة من تهمة الاغتصاب، التي اتهمته فيها الفتاة الفرنسية لورا بريول وستتم محاكمته فقط بتهمة العنف والاعتداء الجنسي عن القضية نفسها في عام 2019، حسبما أكد أحد أقاربه إضافة إلى محاكمته في القضية الثانية التي وقعت في سان تروبيه.

فيما قررت مقدمة الشكوى الفرنسية لورا بريول بالاستئناف على قرار المحكمة بتخفيف التهم بحق الفنان المغربي، حيث أنها تصر على محاكمته بتهمة الاغتصاب.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الفنان المغربي خلال العام الجاري 2019 ، بعد أن تتم دراسة طلب مقدمة الشكوى لورا بريول أمام محكمة الجنايات.