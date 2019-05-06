“كتائب القسام” و”سرايا القدس” تبثان فيديو لاستهداف ناقلة إسرائيلية / فيديو

بثت كتائب “عز الدين القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، و”سرايا القدس”، الذراع العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، امس الأحد، مقطع فيديو مسجل يوثق عملية استهداف ناقلة جند إسرائيلية قرب الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة، وإصابتها بشكل مباشر.

وقالت “كتائب القسام” و”سرايا القدس”، في بيان صحافي مشترك، إن تلك المشاهد لعملية استهداف وإصابة ناقلة جند صهيونية بصاروخ كورنيت (موجه مضاد للدروع) شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة”.

ومساء امس، أعلنت “كتائب القسام”، وسرايا القدس، استهداف ناقلة جند إسرائيلية قرب الحدود الشرقية لوسط القطاع.

وقال الذراعان المسلحان، في بيان مشترك، إنه “في إطار عمليات الغرفة المشتركة (تضم الفصائل الفلسطينية) للرد على العدوان تم استهداف ناقلة جند صهيونية شرق المحافظة الوسطى بصاروخ كورنيت (موجه مضاد للدروع)”، دون مزيد من التفاصيل.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح امس الاول السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 24 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين، في المقابل قتل 4 مستوطنين إسرائيليين وأصيب العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.