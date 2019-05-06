طبيبان ايطاليان يقدمان تعليلاً جديداً لعدم إكمال لـوحة “الموناليزا”

زعم طبيبان إيطاليان بأنهما اكتشفا السر وراء عدم إكمال الفنان الإيطالي ليوناردو دافينشي، للوحته الشهيرة “موناليزا”.

الطبيبان وبحسب صحيفة “Telegraph” البريطانية، توصلا إلى أن دافينشي لم يكمل لوحته الشهيرة بسبب أنه كان نباتيا، بحجة أن الحمية قد زادت من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

الأمر الذي أدى لإصابته بشلل جزئي وتسبب بإعاقته، وهو الأمر الذي حرمه من إكمال العديد من لوحاته في آخر خمس سنوات من عمره.

واستند الطبيبان على لوحة تم رسم دافينشي فيها وظهر مسنا والجزء السفلي من ذراعه اليمنى متخذا زاوية تتجه إلى اليمين من جسده، وقد وضعت في طيات ثيابه كما لو أنها كانت معلقة بحمالة طبية.

وأوضح الطبيبان بأنه بالنظر لحركة أصابع يده فربما يكون مصابا بشلل الزند، وهو نوع من الاعتلال العصبي الذي يصيب المسنين، ويحدث بعد السقوط خلال إغماءه أو نوبة دوار.

ويعتقد أن رسم الموناليزا قد بدأ في عام 1503 أو 1504 بفلورنسا، ويقال إن دافنشي قد عكف عليها سنوات قبل أن يتركها غير مكتملة.