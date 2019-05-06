جراء دعوة اردوغان لاعادة انتخابات اسطنبول.. هبوط الليرة التركية عند أدنى مستوى في 7 أشهر

تراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات اليوم الاثنين دون حاجز الـ6 ليرات، مسجلة أسوأ أداء لها في شهور، وفقا لما نشرته وكالة “بلومبرغ”.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن العملة التركية انخفضت اليوم بنسبة 0.7% إلى 6.0048 ليرة لكل دولار، وهو أسوأ مستوى لها منذ 7 أشهر.

وقالت الوكالة إن تراجع الليرة يأتي مع تخوف المستثمرين من المخاطر النابعة من اعتراضات حزب العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات في اسطنبول، إضافة لموجة البيع التي تجتاح الأسواق، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

ومن المقرر أن تتخذ أعلى سلطة انتخابية في تركيا اليوم قرارها بشأن طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم بإعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا السبت إلى إجراء انتخابات جديدة في اسطنبول، أكبر المدن التركية.

وأضافت “بلومبرغ” أن إمكانية إجراء انتخابات جديدة أثرت بشكل كبير على إقبال المستثمرين على الأصول المقومة بالليرة، مشيرة إلى إن الخطوة يمكن أن تفسح المجال للتوتر السياسي في البلاد، ومن شأنها أن تؤخر الإصلاحات الضرورية لإنعاش الاقتصاد التركي.

وكان الرئيس أردوغان قد اعرب عن دعمه لإعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول، والتي تشير نتائجها الأولية إلى خسارة “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في البلاد أمام المعارضة.

وزعم أردوغان، في كلمة ألقاها امس الاول السبت خلال افتتاح المقر العام الجديد لـ “جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين”، في اسطنبول، أن مواطنيه يطالبون بإعادة الانتخابات المحلية في المدينة.

وأوضح أردوغان، الذي يتزعم “حزب العدالة والتنمية” قائلا: “لا نريد أن نجعل انتخابات 31 مارس/اذار الماضي ضحية للتلاعب والإجراءات غير القانونية”.

وجرت في تركيا، يوم 31 مارس/اذار الماضي، الانتخابات المحلية في عموم البلاد، وخسر “حزب العدالة والتنمية” في عدد من الولايات والمدن الكبرى بينها العاصمة أنقرة واسطمبول.