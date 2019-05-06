بيلوسي تخشى بلطجة ترامب وعدم تسليمه السلطة اذا خسر بالانتخابات المقبلة

أعربت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، عن مخاوفها من عدم قبول الرئيس دونالد ترامب، بتسليم السلطة في سنة 2020 إذا خسر الانتخابات الرئاسية المرتقبة بفارق ضئيل.

ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن بيلوسي قولها “نخشى من عدم تسليم ترامب للسلطة إلا إذا خسر الانتخابات الرئاسية أمام منافس ديمقراطي، بفارق كبير”.

واضافت أنه “من الضروري أن تكون الولايات المتحدة محصنة ضد هذا الأمر، كما أن ترامب سعى إلى الإرباك، في سنة 2018، لولا فوز الديمقراطيين بأغلبية مهمة في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي”.

وكانت انتخابات الكونغرس عام 2018 حصل الديمقراطيون على 40 معقدا، وهو أكبر فوز من نوعه للحزب منذ سنة 1974.