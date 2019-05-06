الجيش السوري يطلق عملية برية واسعة ومعززة بغارات جوية لدك مقرات جبهة النصرة وبسط سيطرته على ريف حماة/ فيديو
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جرينتش+2 05:01
بعد استشهاد 24 فلسطينياً ومصرع 4 صهاينة.. وساطة مصرية تنجح بالتوصل لوقف القتال بين اسرائيل وفصائل المقاومة بغزة

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