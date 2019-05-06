بدء عمليات مكافحة الجراد فجر اليوم في المناطق الزراعية بمحافظة الطفيلة

بدأت الفرق الميدانية في مديريات زراعة الطفيلة تساندها طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، فجر اليوم الاثنين، بعمليات مكافحة أسراب الجراد التي دخلت مناطق البرة الحرجية إلى جانب مناطق عابور الزراعية، بسبب حركة الرياح الجنوبية التي أدت إلى وصولها لتلك المناطق، وفق مدير زراعة الطفيلة المهندس حسين القطامين.

وبين المهندس القطامين في تصريح صحفي، أن فرق الاستكشاف قامت مساء أمس الاحد، بتحديد احداثيات انتشار الجراد، وبدأت بالتتبع المسحي لأسرابه وحصرها.

واضاف ان عمليات المكافحة تتم من خلال 10 فرق من وزارة الزراعة للقيام بعمليات رش واسعة النطاق للعديد من بؤر الجراد التي دخلت هذه المناطق، حيث تمت عمليات الرش على نظامين، الرش المحوري والرش العادي، خاصة في منطقة عابور الزراعية.

وذكرالقطامين أن عمليات المكافحة تتم حاليا للقضاء على المجموعات المنتشرة في بعض المناطق، وذلك للحيلولة دون انتشارها إلى باقي المناطق الزراعية والمساحات الحرجية، فيما ستبقى جميع الفرق على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ ممكن.