الجيش السوري يطلق عملية برية واسعة ومعززة بغارات جوية لدك مقرات جبهة النصرة وبسط سيطرته على ريف حماة/ فيديو
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جرينتش+2 05:02
الخائن “غوايدو” يعترف بالهزيمة وفشل انقلابه لانه اساء تقدير حجم تأييد الجيش للرئيس مادورو

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