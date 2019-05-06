اسرائيل تعترف ان حماس تمتلك اسلحة الكترونية وتزعم إحباط احد هجوماتها الالكترونية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط هجوماً الكترونياً من قبل حركة حماس خلال نهاية الأسبوع، بدون تفصيل حول طبيعة أو هدف الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي انه بعد تحييد التهديد الالكتروني، دمرت طائرات حربية المبنى الذي يحوي مقر وحدة الحركة الالكترونية.

“لا تملك حماس قدرات الكترونية بعد هجومنا”، قال الناطق بإسم الجيش رونين مانيليس للصحفيين.

وجاء الهجوم في نهاية اسبوع شهد قتالاً شديداً بين الجيش والحركات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة. ومنذ يوم امس الاول السبت، اطلق الفلسطينيون اكثر من 600 صاروخ وقذيفة هاون باتجاه اسرائيل، ما أسفر عن مقتل شخصين، واطلقوا قذيفة مضادة للدبابات باتجاه سيارة بالقرب من حدود غزة الشمالية، ما أدى إلى مقتل سائقها.

وردا على ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية ضد اهداف تابعة للحركات المسلحة في انحاء قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 14 فلسطينيا، غالبيتهم أعضاء في خلايا اطلاق صواريخ.

وقال قائد القسم الالكتروني في الجيش الإسرائيلي، الذي يمكن الإشارة اليه فقط برتبته وأول حرف من اسمه، العميد “د”، أن الهجوم الالكتروني وقع امس الاول السبت وكان يهدف إلى “ تنغيص حياة الإسرائيليين”.

وأفاد الجيش انه لا يمكن نشر العديد من تفاصيل الهجوم، لأنه قد يكشف تفاصيل حول قدرات اسرائيل الالكترونية لحماس.

وبحسب الضابط، لم تكن محاولة حماس متطورة. “فقد كنا نسبقهم بخطوة طوال الوقت”.

وقال الجيش أن العملية الالكترونية الاسرائيلية المضادة كانت مشتركة بين وحدة 8200 الخاصة التابعة للمخابرات العسكرية، ومديرية معالجة الاتصالات التابعة للجيش، وجهاز الأمن الداخلي الشاباك.

“قدرات اسرائيل للدفاع عن نفسها واحباط الهجمات الالكترونية يعني أن مبادرات حركة حماس الإرهابية لتنفيذ هجمات في المجال الالكتروني تفشل مرة بعد مرة”، قال مسؤول في الشاباك.

وبحسب العميد “د”، هذه إحدى المرات الأولى التي فيها يضطر الجيش لمواجهة هجوم الكتروني اثناء خوض المعارك.

“الأمر الخاص هنا أننا احبطنا الهجوم بينما نتعرض للنيران”، قال للصحفيين.

وقال العميد أن حماس تعرف على الأرجح أن محاولتها فشلت، “اعتقد انهم يعلمون أنهم لم يحققوا هدفهم”.