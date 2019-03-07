هنا شيحة وأحمد فلوكس ينفيان بشدة شائعة انفصالهما

نفت الفنانة هنا شيحة، ما أشيع عن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فلوكس، مؤكدة أنها ما زالت في منزلها مع زوجها، واصفة تلك الشائعات بأنها “كلام عبيط مالوش أساس من الصحة”.

أكدت “شيحة”، أنها لم تكن تعلم بتلك الشائعات إلا اليوم فور استيقاظها من النوم، ولا تعلم مصدرها، لافتة إلى أن كل منهما لم يلغِ متابعة حساب الآخر ولكن هناك مشكلة في الحسابين، بحسب تصريحها لـ”الدستور”.

والد هنا شيحة الفنان أحمد شيحة، نفى أيضًا تلك الشائعات، مؤكدًا أنها في منزل زوجها، وأن كل تلك الشائعات لا صحة لها على الإطلاق، حسبما جاء في “الوطن”.

أما “فلوكس” فاكتفى بالرد بصورة جمعته وزوجته على “إنستجرام”، دون كتابة أية تعليق.