شويكار تبدي انزعجها من شائعة وفاتها وتطالب المتابعين بتحري الدقة

كذبت الفنانة المصرية شويكار، شائعة وفاتها التي روج البعض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن استيائها لمثل هذه الشائعات.

وقالت شويكار 83 عاما، في مداخله هاتفية مع برنامج “كل يوم”، المذاع عبر فضائية “ON E”: “أنا كويسة والحمدلله وزي القردة، ونفسى نعمل مصل للكذب وقلة الأدب اللي انتشر”.

وأوضحت الفنانة شويكار أن هذه الشائعات لا تهمها كثيرا، لكنها تثير قلق ذويها، وهذا أمر يجعلها تحزن كثيرا.

ودعت شويكار المتابعين إلى تحري الصدق في الأخبار التي تصلهم، وقالت “أنا تليفوني متاح 24 ساعة، وأرد على المتصلين والمفروض الناس تتأكد من المعلومات”.

وعن حضورها ومتابعتها للدراما المصرية والأعمال الفنية، قالت شويكار، إنها تتابع مسلسل “أهو ده اللي صار”، ووجهت التحية والتقدير لفريق عمل المسلسل، وخاصة الفنانة سوسن بدر، التي وصفتها بـ “أميرة الدراما”.