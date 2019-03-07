روحاني يؤكد ان أمريكا تسعى للتفاوض مع ايران ووسطت 5 من قادة العالم ليقبل لقاء ترامب

43 نائباً تونسياً يتقدّمون بشكوى ضد جهاز اغتيالات سري تابع لحركة النهضة الاخوانية كشفت عنه وثائق جديدة
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جرينتش+2 03:28
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