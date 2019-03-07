دائرة ضريبة الدخل تبدأ صرف الدعم النقدي للخبز الشهر المقبل

قال نائب مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة اليوم الخميس، إن الدائرة ستبدأ بصرف دعم الخبز الشهر المقبل.

وأوضح الطراونة في حديثه لقناة “المملكة” بأن “عملية الصرف ستكون للأشخاص الذين تقدموا “لموقع دعمك” الخاص بتقديم الطلبات من موظفين ومتقاعدين وأفراد”.

وأضاف أن “580 ألف طلب قُدم لموقع دعمك أي ما يقارب 3 ملايين فرد من موظفين ومتقاعدين، حيث سيكون الصرف للجميع تباعاً”.

ولفت الطراونة إلى أن عملية استقبال طلبات دعم الخبز مستمرة حتى 20 مايو/ايار 2019، عبر موقع دعمك.

وقال إنه “في حال واجه أي مواطن مشكلة بعدم إمكانية تعبئة الطلب عبر الموقع الإلكتروني، يمكنه مراجعة أي مركز من مراكز دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمساعدة في تعبئة الطلب”.

واضاف يقول: يستطيع المواطن ان يختار الآلية التي تناسبه للحصول على الدعم، إذ يوجد 3 طرق للحصول على الدعم النقدي للخبز؛ الطريقة الأولى الحصول على الدعم نقداً من البنك المعتمد من الحكومة، وثانيا التحويل إلى الحساب البنكي لمتلقي الدعم، وثالثا عبر المحفظة الإلكترونية المتوفرة على الهاتف النقّال”.

وأوضح الطراونة أن “شروط صرف الدعم النقدي تنطبق على الأسر التي يقل مجموع دخول جميع أفرادها خلال عام 2018 عن 12 ألف دينار، أو الفرد الذي يحمل دفتر عائلة لوحده، ويقل دخله السنوي عن 6 آلاف دينار”.

وكان تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي قد بدأ في 21 فبراير/شباط الماضي.