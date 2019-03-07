بالتزامن مع اطلاق حملة “يداً بيد”.. ضبط 21 مروجاً ومتعاطياً للمخدرات

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام “إنه بالتزامن مع إطلاق إدارة مكافحة المخدرات حملة يدا بيد والهادفة لتوعية كافة فئات المجتمع من افة المخدرات، فقد باشرت الادارة تكثيف حملاتها ضد مروجي ومتعاطي تلك المواد حيث تمكنوا خلال الـ24 ساعة الماضية من القاء القبض على 21 شخصا تورطوا بقضايا حيازة وترويج وتعاطي تلك المواد”.

واضاف الناطق الاعلامي “ان تلك القضايا توزعت في مختلف مناطق ومحافظات المملكة حيث تم التعامل في محافظة العاصمة مع 7 قضايا القي القبض خلالها على 10 اشخاص، ففي منطقة الزهور القي القبض على 3 اشخاص داخل احد المنازل بعد مداهمته وضبط بحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة وكميات من مادة الحشيش المخدرة المعدة للبيع، وفي منطقة الوحدات القي القبض على مروج للمواد المخدرة بالشارع العام بعد محاولته الفرار وضبط بحوزته كيس بداخله ٥ كفوف من مادة الحشيش المخدرة اضافة الى كمية اخرى من ذات المادة مقطعة ومعدة للبيع بالاضافة الى 850 حبة مخدرة، وفي ذات المنطقة ضبط كف من مادة الحشيش المخدرة بحوزة مروج للمواد المخدرة، وفي منطقة سحاب القي القبض على شخصين من مروجي المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع، وفي منطقة المنارة القي القبض على شخص من ذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا المخدرات ويوجد بحقه طلبين لادارة مكافحة المخدرات وضبط بحوزته كميات متفرقة من تلك المواد، وفي منطقة جبل التاج تم ضبط 74 كيسا تحتوي مادة الحشيش الصناعي بحوزة احد مروجي المواد المخدرة، كما والقي القبض في منطقة الجبل الاخضر على شخص بحوزته 6 قصديرات وتحوي بداخلها مادة الهيروين المخدرة”.

وفي محافظة اربد تم التعامل مع ٤ قضايا القي القبض خلالها على 6 اشخاص، حيث القي القبض على 4 منهم عند مداهمة احد المنازل في المحافظة بعد معلومات حول تواجد مجموعة من الاشخاص داخله وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة اضافة الى سلاح ناري ( مسدس)، وفي منطقة المدينة الصناعية في محافظة اربد القي القبض على مروج للمواد المخدرة داخل مركبته وضبط بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدرة المقطعة والمعدة للبيع اضافة الى كميات من الحبوب المخدرة المختلفة، كما وتم ضبط 95 كيسا تحوي مادة الحشيش الصناعي بعد تفتيش منزل احد المروجين فيما زال البحث جاريا عنه، وفي لواء الرمثا القي القبض على مروج للمواد المخدرة .

وفي محافظة الزرقاء وخلال حملة على مروجي وحائزي المواد المخدرة القي القبض على 4 منهم في اوقات واماكن مختلفة وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد ، فيما ضبط كف من مادة الحشيش المخدرة و552 حبة مخدرة بعد القاء القبض على مروج للمواد المخدرة في منطقة عين الباشا.