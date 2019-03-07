"الغارديان" البريطانية تتحدث عن نزاع بين الملك سلمان ونجله ولي العهد حد تحذير الملك من احتمال وقوع انقلاب ضده
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جرينتش+2 10:59
الأمم المتحدة تطالب فرنسا (الديموقراطية جداً) بالتحقيق في القمع المفرط ضد المحتجين

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