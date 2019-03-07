ادارة مكافحة المخدرات تطلق حملة “ايدي بايدك” لقطع دابر هذه الآفة

اطلقت إدارة مكافحة المخدرات صباح اليوم حملة “إيدي … بإيدك ” ضمن جهودها في نشر الوعي لدى كافة فئات المجتمع حول أخطار آفة المخدرات ، واشراكهم مسؤولية التصدي لها والحد من انتشارها ، وخلق مجتمع واع نابذ لها لنكون يدا واحدة تضرب كل من يحاول نشرها وترويجها بين ابناء المجتمع .

وتأتي هذه الحملة بالشراكة بين ادارة مكافحة المخدرات وباقي المؤسسات الرسمية والاهلية المعنية، للتاكيد على أهمية العمل الجماعي واشراك المواطن في التصدي لسموم المواد المخدرة التي تمس أمن المجتمع الأردني وأفراده.

وتهدف الحملة لتسليط الضوء على اضرار المواد المخدرة ومخاطرها التي تنعكس على النسيج الاجتماعي ، وآثارها على الاقتصاد والأمن، وتأثيرها المدمر للصحة الجسدية والنفسية للأفراد المتعاطين وأسرهم وسبل الابلاغ عن كل من يتعامل معها ويقوم بترويجها والاتجار بها وتعاطيها .

وتتضمن الحملة برنامجا يضم مختلف مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية، والمؤسسات التعليمية والجامعية، والمساجد ودور العبادة، وتعاون وثيق مع مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتمكين كافة الفئات المستهدفة من النهوض بدورهم في مواجهة هذه الأخطار، والوقوف يدا بيد في دحر شر المخدرات عن وطننا الغالي .