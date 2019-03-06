وزارة المياه تحذر ابناء الغور من تسييل مياه سدي الملك طلال والوالة

حذرت وزارة المياه والري “سلطة وادي الاردن” المواطنين والمزارعين في مناطق وادي الوالة والاغوار وابو الزيغان ودير علا من انها ستبدأ خلال الساعات القليلة القادمة تسييل كميات مياه تدريجيا من سد الملك طلال لغايات تنظيف السد بعد ان شهدت هذه السدود تدفق كميات كبيرة من المياه.

وناشد الناطق الاعلامي باسم الوزارة عمر سلامة المواطنين والمزارعين ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة استعدادا للتعامل مع هذه الكميات من المياه في مجاري الاودية أسفل منطقة السدين .

وشدد على ضرورة الابتعاد عن مجاري الاودية، مؤكدا ان الفنيين والمختصين المعنيين يراقبون الوضع عن كثب ويقومون بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة للبدء بتسييل المياه مجددا .

ونوه الى ان اليات وكوادر سلطة وادي الاردن فرغت أخيرا من تنظيف مجرى بعض الاودية لمنع تكرار تضرر اي مزروعات او وحدات زراعية مجددا خاصة في ابو الزيغان حتى نهر الاردن.