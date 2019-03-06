محكمة أمن الدولة تصدر احكاماً بالسجن على متهمين بـ “قضايا إرهاب”

أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها بسجن مجموعة من المتهمين بمحاولة الالتحاق والترويج للجماعات الإرهابية “داعش”.

وقضت المحكمة بحبس طالب ماجستير 3 سنوات بعد إدانته بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، كما قضت بسجن طالب جامعي حاول الالتحاق بتنظيم داعش في أفغانستان، عبر إيران، لكن طهران أعادته إلى الأردن، 6 سنوات وذلك بعد إدانته بتهمتي محاولة الالتحاق بجماعة إرهابية والترويج لأفكار هذه الجماعات.

وأصدرت أيضاً حكماً بحبس متهمين اثنين 4 سنوات بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وثالث 6 سنوات بعد إدانته بتهمتي الترويج لأفكار جماعة إرهابية، ومحاولة الالتحاق بها.

ووضعت المحكمة متهمين اثنين آخرين، بالأشغال الشاقة 10 سنوات بعد إدانتهما بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية.

وهذان الشخصان خططا لتنفيذ عمل مسلح على حدود الأردن مع فلسطين لقتل جنود من جيش الاحتلال، وبحسب لائحة الاتهام، فإنهما خططا أيضاً إلى “إطلاق النار على أفراد الجيش الأردني في حال اعتراض طريقهم”.