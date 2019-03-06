فيلسوف الجغرافيا “جمال حمدان” يحتل مجلة “الثقافة المصرية الجديدة”

خصصت مجلة «الثقافة الجديدة» المصرية، في عددها لشهر مارس (آذار) الحالي، ملفاً احتفائياً بالعالم المصري الدكتور جمال حمدان، صاحب الكتاب الشهير «شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان».

وذكر الشاعر الباحث مسعود شومان، رئيس تحرير المجلة، في تقديمه للعدد أن «مشروع جمال حمدان العلمي يثير أسئلة متعددة لا تسكن عند الجغرافيا وإحداثياتها، فهو يجوب الأرض، ويقرأ الملامح، ويطير بين صحاريها ومياهها، ويضع أيدينا لنرسم بعقولنا خريطة شديدة الثراء للمجتمع المصري».

وضم الملف مقالات ودراسات، منها: «حمدان… عبقري الجغرافيا الغائص في الهوية المصرية وراقاتها العميقة»، لد. محمد عفيفي، و«قراءة أخرى في مشروع فيلسوف المكان»، لمحمد غنيمة، و«كيف نقرأ جمال حمدان الآن»، لأسماء الحسيني، و«الاستيطان على سبيل الإبادة»، لعمر مصطفى لطفي، و«مدخل تاريخي لفهم الصراع مع الآخر»، لمحمد عطية محمود، و«وظائف المدينة عند جمال حمدان»، لد. محمود أحمد هدية، و«حمدان يرسم خارطة الزراعة المصرية وجغرافيا المدن»، لد. جمال العسكري.

وفي باب «قراءات نقدية»، احتوى العدد دراسات متعددة لعدد من النقاد، فنقرأ: «الواقع وما وراءه… قراءة في المجموعة القصصية ما وراء القمر»، لد. محمد عبد الباسط عيد، و«بين البناء الجمالي والتوثيق الاجتماعي وسؤال الآخر»، لد. حمزة قناوي، و«موت الناقد ومركزية الذات الساردة»، لحسام حسين، و«رؤية بصرية تعتمد على جوهر الفن المسرحي»، لد. محمد علي سلامة، و«الخطاب السردي بين حكمة التخلي والعودة إلى البدايات»، لد. محمد سمير عبد السلام، و«شعرية الأشياء… علامة بصرية دالة في تشكيل النص»، لد. مصطفى الضبع، و«بين فانتازيا العِرفان وبِدَع المتصوفة»، لأدهم مسعود القاق، و«سرد صارخ ضد ثقافة الاستهلاك»، لأسامة الحداد، و«إضاءة للمساحات المعتمة في التاريخ الثقافي للمعرفة الصوفية»، لد. رمضان بسطاويسي محمد، و«السيرة الشعبية وتقمص شخصية الراوي الشعبي»، لطلعت رضوان.

واحتوى باب «فضاءات إبداعية» باقة متنوعة في الشعر والقصة، للشعراء: عبير عبد العزيز، وسعيد شحاته، وناجي شعيب، ومحمد رياض، وأحمد أنيس، وغيرهم. وضم الملف قصصاً لعدد من الكتاب، منهم: سعد الدين حسن، ومحمود عبد الوهاب، وأمل خالد، وعاطف فتحي، ورضا البهات.

وفي باب «الصوت واللون والحرية»، نقرأ عدداً من الترجمات والحوارات والمتابعات السينمائية، فضلاً عن المتابعات الميدانية. كما استضاف العدد على غلافه وصفحاته الداخلية لوحات الفنانة المتميزة زينب السجيني، التي يبرز فيها الاهتمام بقضايا وعوامل المرأة، في إيقاع بصري مرح جذاب.

يذكر أن المجلة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة د. أحمد عواض، ويرأس تحريرها الشاعر الباحث مسعود شومان، ويدير تحريرها الشاعر محمود خير الله، وسكرتير التحرير الناقد مصطفى القزاز، والمشرف الفني الفنان إسلام الشيخ.