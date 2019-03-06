غضبة نيابية ضد التدخل الأميركي لتحريض التجار الأردنيين على مقاطعة سوريا

تقدمت مجموعة من النواب بمذكرة عاجلة لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، اليوم الأربعاء، للتعبير عن استهجانهم ورفضهم للتدخل الأميركي بتوجيه التجارة الأردنية، وذلك بعد لقائهم الملحق التجاري بالسفارة الأميركية في عمان.

وجاء في هذه المذكرة ما يلي..

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

نحن النواب الموقعين ادناه، وعلى اثر لقاء الملحق التجاري في السفارة الامريكية في عمان بقطاع الصناعة والتجارة واصدارة توجيهات ورسائل واضحه وحاسمة بان التعاون والتبادل التجاري والاعمار يجب ان يوجه مباشرة فقط للعراق والالتفات عن الشأن السوري وحتى قطاع الادوية، فاننا اذ نستهجن هذا التدخل الصارخ بتوجيه التجارة الاردنية، لنتساءل كيف يحف لهذا الشخص وعلى مستوى عال من التمثيل ان يتدخل، لان هذا يعتبر تدخلاً بالشأن السياسي الاردني بطريقة غير مباشرة.. راجيين مخاطبة دولة الرئيس واعادة النظر بما املاه الملحق التجاري بتوجيه التجارة الاردنية والتحقق من الامر، ونقول من على هذا المنبر بان هذا شان اردني خالص، ولن نسمح لاي جهة كانت بالتدخل فيه.

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