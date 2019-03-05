وفقاً لحساب “العهد الجديد”.. احباط مخطط لاغتيال ابن سلمان على يد شقيقه

كشف حساب “العهد الجديد” المتخصص بنشر القضايا السرية بشأن الأسرة الحاكمة في السعودية، مساء امس الاثنين، عن احباط مخطط لاغتيال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من قبل شقيقه بندر بن سلمان.

وذكر الحساب على “تويتر” ، أن “من الأنباء التي لدينا بشأن اعتقال محمد بن سلمان لأخيه بندر بن سلمان، أن الأخير كان يخطط لاستهداف ابن سلمان بعملية اغتيال”.

وأضاف، أنه “كان من المفترض أن تُنفذ هذه العملية بيد أحد الضباط الذين يعملون في القصر، إلا أن الضابط وشى بالأمر، فزُجّ ببندر في السجن، وتمت مكافأة الضابط بمبلغ 10 مليون ريال”.