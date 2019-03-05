وزير الزراعة المصري يعلن عن وجود 15 مليون كلب ضال في بلاده

كشف وزير الزراعة المصري عز الدين أبو ستيت، أنه يوجد في مصر أكثر من 15 مليون كلب ضال، بخلاف الكلاب الأليفة التي يقوم مواطنون برعايتها في المنازل.

وجاءت تصريحات الوزير المصري خلال جلسة لمجلس النواب خصصت لمناقشة انتشار ظاهرة الكلاب الضالة مؤخرا بشوارع مصر واعتدائها على مواطنين، حيث كان آخرها ما عرف بـ”طفل الرحاب” و”الضابط ضحية الكلب”.

وقال ستيت: “مصر يوجد بها تقريبا 15 مليون كلب ضال، وأنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذي يقوم على تربيته الأهالي في منازلهم”.

وأضاف، “ما يحكم عمل الحكومة وهيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة هو القانون والشرع. وسيكون القانون رقم 53 لسنة 66، ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، بهدف مواجهة الظاهرة الجديدة على المجتمع”.

وانتقد الوزير دور جمعيات ومنظمات الرفق بالحيوان وشبهها بالـ”الضجيج بلا طحين”، لكنه أبدى استعداد الوزارة للتعاون الشامل مع تلك الجمعيات لتحقيق “المواجهة الشاملة”.

كما لفت الوزير ستيت إلى أن دور الوزارة لا يقتصر فقط على مواجهة الكلاب الضالة، مشيرا إلى “وجود أعباء وخطط أخرى تعمل عليها الوزارة، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وغيرها من القضايا والأزمات”.