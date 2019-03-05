هيئة الاعلام تحجب 45 موقعاً الكترونياً مقابل ترخيص 69 موقعاً لنهاية العام الحالي

قالت مديرة مديرية التراخيص في هيئة الاعلام مجد العمد انه قد تم ترخيص 69 موقعا الكترونيا منذ بداية هذا العام، بحيث يستمر ترخيصها حتى 2020 ، كانت قد استوفت كامل الشروط واجراءات الترخيص من حيث رئيس التحرير ورخصة المهن وغيرها، في حين تم حجب 45 موقعا.

واشارت العمد في تصريح لـ (بترا) الى ان المواقع التي انتهى ترخيصها في شهر شباط الماضي، اعطيت مهلة حتى الخامس عشر من شهر اذار الحالي، لتقوم بكامل إجراءات الترخيص وتستكمل جميع الشروط المترتبة عليها.

يذكر ان مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات قد لفت في وقت سابق، الى أن تعدد مواعيد تجديد الرخص سينتهي هذا العام، وأن جميع المواقع الالكترونية الإخبارية ستكون ملزمة بتجديد رخصها في وقت واحد مطلع العام المقبل.