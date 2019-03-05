الاجواء ما زالت غير مستقرة والامطار قد تتساقط اليوم

تتأثر المملكة اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات من المطر بين الحين والاخر، ويتوقع ان تكون الهطولات غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً، وتتشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية تتحول مساءً الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تكون الاجواء غدا باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الخميس باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة واحتمال سقوط زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 14 – 6 درجات مئوية، والمناطق الشمالية 15 – 8، والمناطق الجنوبية 14- 4، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 26 والصغرى 14 درجة مئوية.

ومن جانبها دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن السيول والتجمعات المائية التي تتشكل بفعل مياه الأمطار خلال المنخفض الجوي.

كما دعت المديرية في تصريح صحفي المواطنين إلى ضرورة التأني أثناء القيادة وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الإقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة للمنزل بين الفترة والأخرى وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم.