اعلنت سعادتها بتكريمها.. هالة صدقي تعتبر”السندريلا” سبب دخولها عالم الفن/ فيديو

اعربت الفنانة المصرية، هالة صدقي، عن سعادتها بتكريمها من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في دورته الثالثة، مؤكدة أنها لا تشعر بالظلم بسبب عدم تكريمها من دولتها بالشكل اللائق، لأنها كفنانة لا تهتم بالجوائز أو التكريمات بقدر اهتمامها بردود فعل الجمهور عن أدوارها.

وقالت صدقي، إن تكريمها من قبل مهرجان شرم الشيخ يعتبر اول تكريم تحصل عليه من جهة رسمية، لافتة إلى أن القائمين على إدارة المهرجان على مستوى عالٍ فنيًا.

وكشفت صدقي، عن أنها تعرضت للظلم وقت تقديمها لفيلم “يا دنيا يا غرامي” عام 1996، الذي قامت ببطولته بمشاركة ليلى علوي وإلهام شاهين، حيث أنها لم تُكرم حينها رغم تميز دورها، بحسب قولها، مشددة على أنها لن تكرر تجربة الإنتاج مجدداً بعد مسلسل “جوز ماما”.

وأضافت صدقي تقول، أن سعاد حسني كانت السبب في دخولي عالم الفن وحبي للتمثيل، موضحة أنها سعيدة بتكريمها رفقة بالسندريلا.

وأشارت صدقي إلى أن تسليط الضوء على السينما الاسيوية مهم جدًا، لافتة إلى أن دولة الهند هي أكثر الدول في العالم على مستوى الإنتاج.

تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للسينما الآسيوية في دورته الثالثة، يوم السبت الماضي، حيث بدأ المهرجان بوقوف الحضور دقيقة حداد على روح ضحايا حادث رصيف 6 بمحطة مصر.