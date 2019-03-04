عباس يزور دمشق قريباً للقاء الاسد والتحاور مع الجبهتين الشعبية والديموقراطية والقيادة العامة ومنظمة الصاعقة

كشف موقع “النشرة” اللبناني أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم بزيارة إلى سوريا قريبا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، ليكون بذلك ثاني رئيس عربي يزور دمشق منذ اندلاع الأزمة السورية.

وأكدت مصادر فلسطينية للـ”النشرة”، أن الزيارة ستبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحدّيات التي تحدق بالأمة العربية والقضية الفلسطينية على خلفية نية واشنطن الإعلان عن “صفقة القرن” قريبا، وستركز على ملف إعادة إعمار مخيم “اليرموك” الذي دمرته الحرب في دمشق.

واعتبر مسؤول فلسطيني بارز حسب الموقع، أن أمام الرئيس الفلسطيني عباس فرصة لردم هوة الخلافات الفلسطينية عبر عقد لقاءات مع القوى الفلسطينية المتواجدة في دمشق، وأبرزها الجبهتان “الشعبية والديمقراطية” حيث بدأتا باتخاذ مواقف سياسية مغايرة لحركة “فتح”، و”القيادة العامة” بزعامة أحمد جبريل، ومنظمة “الصاعقة” وهما في أطار “منظمة التحرير الفلسطينيّة” وقد جمدتا عضويتهما، فيما يبقى خيار لقاء حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” مستبعدا، في ظل الخلافات الأخيرة ونتائج مؤتمر موسكو الذي جمع 12 فصيلا فلسطينيا برعاية روسيّة وانتهى بخلاف على بيان موحد.