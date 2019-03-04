طالباً الانصراف للشأن الداخلي.. ترامب يعترف بفشل امريكا في العراق وسوريا

انتقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، امس الأحد، سياسات بلاده في العراق وسوريا، مشيرا إلى أن ادارته ستركز على اصلاح البنية الاساسية الامريكية بدلا عن القتال في حروب لا نهاية لها.

ونقلت وكالة انباء الاناضول التركية عن ترامب قوله في مؤتمر الحركة السياسية للمحافظين إن “داعش ستهزم مائة بالمائة في غضون يوم او يومين”، مكررا تأكيداته على سحب القوات الامريكية من سوريا.

واضاف ترامب، “أننا سنترك مجموعة صغيرة من الرجال والجنود لكننا نريد أن نعيد قواتنا إلى الوطن وقد حان الوقت لذلك”.

وانتقد “السياسات التي اتخذتها الولايات المتحدة في الشرق الاوسط من قبل الحكومة الامريكية السابقة”، مشيرا إلى “زيارته الأولى للعراق في عام 2017 عندما اضطرإلى إطفاء كل الأضواء على متن الطائرة العسكرية قبل الهبوط لأغراض أمنية”.

وتابع، “لقد أنفقنا سبعة تريليونات دولار في الشرق الأوسط ولا يمكننا هبوط طائرة بعد مرور 20 عامًا. كم هو سيء!”.