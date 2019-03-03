وزارة التربية تستقبل طلبات الراغبين بالعمل في “التعليم الإضافي” إلكترونياً

بدأت وزارة التربية والتعليم اليوم الاحد، باستقبال طلبات الراغبين بالعمل على حساب التعليم الإضافي في مديريات التربية والتعليم الكترونياً من خلال الرابط الإلكتروني http://www.moe.gov.jo/apps/subteachers

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم للتعليم الإضافي، إلى ضرورة قراءة التعليمات عند تقديم الطلب وتعبئة النموذج الالكتروني الخاص به، والتأكد من حفظه وطباعته ورقيا، والاحتفاظ بالرقم التسلسلي الذي سيظهر في أسفل الشاشة.

كما طلبت من المتقدمين ضرورة مراجعة قسم شؤون الموظفين في مديريات التربية والتعليم في مناطقهم، مصطحبين معهم صورةً عن الهوية الشخصية والمؤهل العلمي والطلب المطبوع، ليتم اعتماده من قبل موظف قسم شؤون الموظفين إلكترونياً من خلال الموقع.

وقالت الوزارة انه سيتم إرسال كشف المتقدمين الناجحين فقط إلى مديريات التربية والتعليم مرتبة حسب التخصص والعلامة، بحيث يتم تعيين المعلم على حساب التعليم الإضافي بعد إبلاغه هاتفياً، حسب الأسس المعتمدة للترتيب التنافسي، مؤكدة أنه سيتم اعتماد طلب المتقدم فقط لمديرية واحدة يتبع لها اللواء الذي يرغب في التقديم له، وأنه لا يمكن التقدم لأكثر من مديرية، بحيث يتم التنافس فيما بعد على مستوى المديرية.