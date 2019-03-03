مسؤولون إسرائيليون يطالبون مجلس الشيوخ الامريكي برفض السيادة الاسرائيلية على الجولان

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الأحد، أن عددا من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين وجهوا رسائل إلى أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي تتعلق برفض مشروع قانون قدم مؤخرا للكونغرس للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الجولان.

ووفقا للصحيفة، فإن المسؤولين الأمنيين يخدمون بالأساس في الولايات المتحدة وعارضوا القانون دون إبداء أسباب واضحة، رغم إشارتهم في الرسائل إلى أن الوجود الإسرائيلي بالجولان لا يمكن التشكيك فيه.

ولم يتخذ الكونغرس أي قرار بشأن مشروع القانون، رغم ضغوطات اللوبي اليهودي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.