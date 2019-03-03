محمد منير يغني في القاهرة ويتبرع بمعظم الايرادات لمصابي حريق القطار

أحيا المطرب المصري محمد منير حفلاً غنائياً بمنطقة الرحاب في القاهرة الجديدة، مساء أمس، بحضور الآلاف من محبيه الذين توافدوا إلى مكان الحفل للاحتفال مع مطربهم بألبومه الجديد “وطن”، الذي طرح عدداً من أغنياته عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وبدأ منير حفله بتعزية الشعب المصري في ضحايا حادث حريق محطة مصر، الذي وقع، صباح الأربعاء الماضي، مؤكداً أن الجهل هو العدو الأول لمصر الذي لابد من التصدي له، ولكنه شدد على أن مصر ستظل باقية بقياداتها وشبابها وأهلها الطيبين.

وقد غنى المطرب المُلقب بـ “الكينغ” باقة من أغنياته، منها “لو باقي في عمري، أهل أول، طاق طاق طاقية، ووسط الدايرة”، حيث غنى الأغنية الأخيرة بمشاركة المطربة الشعبية أمينة، التي لم تتمالك نفسها من الفرحة قائلة: “مش مصدقة إني بغني أمام الكينغ”.

وشعر منير ببعض الإعياء خلال الحفل، ما دفعه لطلب كرسي من المنظمين للجلوس عليه، وهنا صاح الحضور قائلاً: “بنحبك يا منير” ليرد عليهم قائلاً: “وأنا كمان بحبكم”.

يذكر أن محمد منير قد تبرع بجزء من إيراد الحفل لصالح مصابي حادث حريق محطة مصر.