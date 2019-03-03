على الباغي تدور الدوائر.. فرص تبرئة نتنياهو من التهم الموجهة له شبه معدومة

الجيش السوري يتأهب لاجتثاث تنظيم القاعدة وتوابعه الارهابية من المناطق المنزوعة السلاح في ريف محافظتي حماة وادلب
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جرينتش+2 08:37
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