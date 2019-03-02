انحسار المنخفض.. ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم واجواء باردة عموماً

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم السبت وتكون الأجواء باردة بوجه عام وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتسقط بمشيئة الله أمطار متفرقة خصوصا في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تستمر الاجواء الليلة باردة جداً وغائمة جزئياً، مع بقاء فرصة خلال الساعات الأولى من الليل لسقوط زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، كما ويتوقع ان يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية .

ويطرأ غدا الأحد ارتفاع آخر على الحرارة وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء يوم الاثنين باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة،ووجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة في المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين11 – 5 درجات مئوية، والمناطق الشمالية 12 – 7 ، والمناطق الجنوبية 10 – 3 ، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.