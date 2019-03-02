الرزاز يقوم بجولة “سياحية” وسط عمان ويطلع على الاضرار التي لحقت بالمحلات التجارية

اطلع رئيس الوزراء عمر الرزاز امس الجمعة، على محال تجارية، وسط العاصمة عمّان، تضررت جراء المنخفض الجوي الذي أدى لتشكل سيول داهمت عدة مناطق منها منطقة وسط البلد، بحسب ما ذكرت رئاسة الوزراء.

وكتبت رئاسة الوزراء على تويتر: “رئيس الوزراء عمر الرزاز يطّلع على واقع الحال في وسط العاصمة عمّان ويستمع من المواطنين وأصحاب المحال التجارية حول الأضرار التي خلّفتها الأحوال الجويّة”.

الرزاز ، الذي رافقه خلال الجولة وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ورئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، قال للتلفزيون الأردني خلال جولته: “الوضع الذي نراه مؤلم بصراحة … الأمطار التي هطلت غير مسبوقة، لكن في الوقت نفسه نحن نرى الضرر الذي وقع على الناس”.

وأضاف: “سندرس الأمور ونتحقق من كل شيء … أنا أسمع عن مبادرات رائعة على كل المستويات تثبت أن مواطنينا يقفون مع بعضهم البعض في حالات كهذه، ونحن نقف معهم في ظروف قاسية كهذه”.

الحاج توفيق قال إنه قدما شرحا لرئيس الوزراء عن آثار المنخفض الجوي على القطاع التجاري والضرر الذي تعرضوا له؛ مشيرا إلى أنه تحدث معه عن “تقصير أمانة عمان الكبرى”.

وحول إمكانية تعويض التجار عن الخسائر، قال الحاج توفيق إن “التجار قد شرحوا للرئيس ما تعرضوا له ووعد بدراسة المطالب كافة”.

مجلس إدارة غرفة تجارة عمان قرر امس الجمعة، إنشاء صندوق مخاطر يساهم بتعويض تجار متضررين في حالات الكوارث والحوادث الطارئة، بعد أن داهمت مياه الأمطار مئات المحال التجارية في العاصمة.