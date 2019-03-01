هل يخلف حمزة والده اسامة بن لادن في زعامة تنظيم القاعدة؟؟

قال رئيس مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية الأمريكية مايكل إيفانوف، إن حمزة نجل مؤسس تنظيم “القاعدة” الإرهابي أسامة بن لادن، من المرجح أنه مختبئ قرب حدود أفغانستان وباكستان أو في إيران، مضيفاً: نعتقد أنه سيكون الزعيم الجديد للإرهابيين.

وقال إيفانوف: “نعتقد أن حمزة نجل بن لادن موجود في منطقة الحدود الأفغانية الباكستانية، كما نعتقد أنه سيكون الزعيم الجديد للإرهابيين، وقد يتواجد في أي مكان جنوب آسيا الوسطى” بحسب ما ذكر موقع “روسيا اليوم” الإخباري.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت مكافأة قدرها مليون دولار، مقابل معلومات تساعد في إلقاء القبض على حمزة نجل زعيم تنظيم “القاعدة” الراحل أسامة بن لادن.

وشارك حمزة بن لادن 30 عاماً في عمليات تنظيم “القاعدة” منذ عام 2005، ونشر عدداً من التسجيلات الصوتية ومقاطع فيديو، دعا في آخرها في مايو/ ايار 2017 إلى مهاجمة الأمريكيين والأوروبيين والروس واليهود في كافة أنحاء العالم.