الدفاع المدني ينتشل جثة شاب جرفه السيل امس بخريبة السوق

تمكن غطاسو الدفاع المدني وفرق البحث والإنقاذ من العثور على جثة الشاب الذي غرق في مجرى سيل في منطقة خريبة السوق يوم أمس الخميس، وذلك بعد عمليات بحث مستمرة على طول مجرى السيل الممتد إلى منطقة زيزيا.

وقالت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم إن فرق الإنقاذ عملت على وضع حواجز ترابية لتقليل سرعة جريان المياه وتسهيل مهمة الغطاسين في عملية البحث.

وأضافت أن فرق الإسعاف قامت بنقل الغريق إلى مستشفى البشير الحكومي.

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