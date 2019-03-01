بعد اتهامه بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة.. نتنياهو يصف الاتهامات بـ"تصفية سياسية" والمعارضة تطالبه بالاستقالة
أهم العناوين
جرينتش+2 09:45
أحمد السقا يقدم شخصية جديدة في مسلسل “ولد الغلابة”

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني