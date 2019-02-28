مياه الامطار تداهم عدة منازل في محافظتي مأدبا وعجلون.. ولا اصابات

داهمت مياه الامطار التي شهدتها المملكة منذ يوم امس، عددا من المنازل في محافظتي مأدبا وعجلون، وتوسعة مستشفى النديم في مأدبا اليوم الخميس.

وقال محافظ مأدبا حسن القيام في تصريح صحفي، ان مياه الامطار داهمت اربعة منازل في المحافظة نتيجة وقوعها اسفل الشارع وفي مناطق منخفضة وتم التعامل معها مباشرة من قبل فرق الدفاع المدني دون وقوع اي اضرار، مشيرا إلى ان غرفة العمليات بالتعاون والتشارك مع مختلف الدوائر المعنية تعمل على مدار الساعة على تلافي وقوع اي اضرار نتيجة الاجواء السائدة.

واضاف القيام، ان التساقط الغزير للأمطار ادى الى تسرب مياه من منطقة التوسعة التي يجري العمل فيها حاليا في مستشفى النديم الحكومي، ووصول المياه الى بعض الاقسام فميا يجري العمل على التعامل معها من قبل الفرق الفنية، لافتا الى ان المحافظة لم تشهد اي اغلاق للطرق ولم تقع حوادث تذكر لحد الان.

من جهة اخرى، داهمت مياه الامطار منزلا في منطقة عين جنا بمحافظة عجلون نتيجة للتساقط الغزير الامطار.

وقال رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس حسن الزغول انه تم ارسال فريق من كادر البلدية وعمل على شفط المياه من المنزل ومعالجة اوضاع شبكة المياه المتواجدة امام المنزل .

وأعلنت بلدية الجنيد بمحافظة عجلون حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي .

وقال رئيس البلدية فخري المومني لـ (بترا)، ان البلدية اعدت خطتها للتعامل مع المنخفض الجوي وتساقط الامطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، مبينا ان كوادر الاليات مستعدة للتعامل مع الظروف الجوية.

من جانبها حذرت لجنة السلامة العامة في محافظة عجلون المواطنين من الاقتراب من مجاري السيول والاودية حفاظا على سلامتهم .

من جانبه قال رئيس لجنة الطوارئ محافظ عجلون علي المجالي، ان الامطار الغزيرة التي هطلت على مختلف مناطق المحافظة منذ يوم امس ادت الى تشكل السيول والبرك المائية وارتفاع منسوب المياه الامر الذي يستدعي اخذ الحيطة والحذر وخصوصا سائقي المركبات، مبينا ان غرفة العمليات على جاهزية للتعامل مع اية ملاحظات قد تردها .