عقوبة الزنا في الصين.. ربط رجل وعشيقته عاريين بجذع شجرة/ فيديو

انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو صور في الصين، يظهر رجلا وامرأة مربوطين بجذع شجرة، عقابا لهما على الخيانة الزوجية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع في مقاطعة قويتشو شرق الصين، حيث تجمع حشد من السكان المحليين بالقرب من رجل وامرأة بدون ثياب، ربطا بشجرة.

كما يظهر الفيديو رجلا من الشرطة حضر الحدث وكان يهدئ الناس من حوله، لكنه لم يفعل شيئا لإطلاق سراح الرجل والمرأة العاريين.

وقبض على الزوج الخائن متلبسا بعلاقة جنسية مع امرأة أخرى وفقا لشهود عيان محليين، وتم ربطه مع المرأة في ساحة محلية. وتقول الشرطة، إن الحادث نجم عن رد فعل الزوجة الغاضبة من زوجها، لكنها لم تذكر من قام بربط الثنائي ومتى.

وأرسل عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، وفقا لبيان السلطات المختصة، وأفرج عن المرأة بعد إعطائها ثيابا لترتديها. لكن البيان لم يوضح مصير الرجل.

كما اعتقلت الشرطة العديد من الأشخاص واقتادتهم إلى مخفر الشرطة، حيث فتحت تحقيقا في الحادث.