تحذير.. المنخفض الجوي المسيطر على البلاد يتعمق ويزداد برودة وامطاراً وسيولاً وزخات ثلجية اليوم وغداً الجمعة
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جرينتش+2 11:46
“خطة ترامب” تتجاهل معادلة “الأرض مقابل السلام” وتستبدلها بمعادلة المال (الخليجي) مقابل السلام

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