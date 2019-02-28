تحذير.. المنخفض الجوي المسيطر على البلاد يتعمق ويزداد برودة وامطاراً وسيولاً وزخات ثلجية اليوم وغداً الجمعة

يزداد تاثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبه اليوم، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة على فترات مصحوبة بالرعد وتساقط البرد احيانا مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه بما فيها مدينة العقبة.

ويتوقع تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية، وفي ساعات المساء والليل تسقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها ما بين 70-80 كم/ساعة في بعض المناطق مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تبقى الأجواء غدا باردة جداً وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتستمر الاجواء يوم السبت باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة احياناً، ويتوقع اثناء النهار سقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 7 – 2 درجة مئوية، والمناطق الشمالية 7 – 4، والمناطق الجنوبية 6- صفر، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 17 والصغرى 10 درجات مئوية.