القبض على لص محترف سرق 10 منازل في محافظة اربد

القى البحث الجنائي القبض على شخص قام بسرقة 10 منازل في محافظة اربد، الى جانب ضبط مجموعة من المسروقات.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي في بيان اليوم الخميس أن عدة شكاوى وردت للعاملين في شعبة بحث جنائي الشمال ادعى اصحابها بتعرض منازلهم ضمن اختصاص محافظة اربد للسرقة من قبل مجهول، وبنفس الأسلوب الجرمي عن طريق خلع أحد نوافذ المنزل والدخول إليه، وسرقة مبالغ مالية ومصاغات ذهبية وأجهزة كهربائية ومقتنيات أخرى، حيث بوشر التحقيق لتحديد هوية ذلك الشخص وإلقاء القبض عليه.

وأضاف أنه ومن خلال التحقيقات وقع الاشتباه على أحد الأشخاص من ذوي الأسبقيات في قضايا السرقات، وتم تحديد مكان تواجده داخل منزله في منطقة الشونة الشمالية غرب اربد وجرت مداهمته، والقي القبض عليه.

وأوضح انه وبتفتيش المنزل عثر داخله على مجموعة كبيرة من المسروقات من أجهزة كهربائية ومقتنيات، بعضها يعود لسرقات كانت مجهولة منذ سنوات، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة محتويات 10 منازل عن طريق خلع نوافذها وأخذ مبالغ مالية ومصاغات ذهبية وأجهزة كهربائية ومقتنيات أخرى، وقال أن إحدى تلك السرقات ارتكبها قبل ثلاث سنوات وأخرى قبل سنتين ونصف، وستتم احالته للقضاء.