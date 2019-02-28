تحذير.. المنخفض الجوي المسيطر على البلاد يتعمق ويزداد برودة وامطاراً وسيولاً وزخات ثلجية اليوم وغداً الجمعة
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جرينتش+2 11:45
اغلاق عدد من الطرق اليوم بسبب ارتفاع منسوب المياه

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