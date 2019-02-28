اغلاق عدد من الطرق اليوم بسبب ارتفاع منسوب المياه

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام أن جميع الطرق في المملكة حتى الساعة العاشرة صباحاً سالكة باستثناء الطرق التي تم اغلاقها بسبب ارتفاع منسوب المياه وهي طريق البحر الميت باتجاه منطقة الزارا، وطريق وادي الغفر في محافظة اربد، وطريق وادي القمر في لواء الرصيفة، علماً أن حالة الطرق تتغير حسب الحالة الجوية .

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين لأخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعه عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار، وضباباً بين الحين والآخر، والإمتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم، وللإستفسار عن حالة الطرق الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 .

كما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، إغلاق طريق البحر الميت العقبة، نظرا للظروف الجوية السائدة، بحسب ناطقها الإعلامي الدكتور جمال قطيشات.

وفي جرش ادى هطول الامطار الغزيرة اليوم وليلة امس الى ارتفاع منسوب مياه سيل جرش والذي تتواجد بالقرب منه المحطة الامنية لشرطة جرش.

واوعز محافظ جرش مأمون اللوزي في بيان، الى اغلاق شارع فرعي بالقرب من مجرى السيل احترازيا حيث تواجدت في الموقع كوادر مديرية اشغال جرش لوضع مصدات اسمنتية واغلاق الشارع الفرعي المؤدي الى منطقة برما.

يشار الى ان الشارع الفرعي متفرع عن الخط الدولي جرش عمان.