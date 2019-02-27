نصر الله: دمعت عيناي عندما شاهدت لقاء خامنئي مع الأسد

نقل موقع لبناني، تعليقا مثيرا للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، على زيارة بشار الأسد لطهران، ولقائه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.

وقال موقع “ليبانون ديبايت”، إن نصر الله، رحب بزيارة الأسد، وتطرق إلى مسائل دينية، مشيرة إلى أن تعليق نصر الله جاء خلال لقاء داخلي وخاص، عقد مع الهيئات النسائية في حزب الله بمناسبة “مولد السيدة فاطمة الزهراء”.

وتابع الموقع على لسان نصر الله: “عيناي دمعت عندما رأيت صورة الإمام القائد مع الرئيس بشار الأسد”.

ولفت الموقع إلى أن “نصر الله لم يتناول السياسة خلال اللقاء الذي عقد اليوم إلا من باب الأساسيات، لكونه وضع مشاركته ضمن قالب ديني بحت، في المقابل لم يخض بتفاصيل حول اللقاء لكنه استعرض أمام الحاضرين بعض النماذج مع محاولات حصار حزب الله من خلال فرض العقوبات عليه”.

وأضاف الموقع أن نصر الله قال “العنوان الأول للمعركة القائمة هو الإفقار والتجويع والحصار المالي للضغط على بيئة المقاومة”.

وتابع: “الغاية هي إضعافنا وكله بنية السيطرة علينا”، مشيراً إلى أنه “يجب أن يكون لدينا إرادة تحدي”.