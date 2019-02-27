معلم يتعرض لـ”طعنة موس” داخل مدرسة مهنية في عمان

تعرض معلم بتخصص “كهرباء المركبات” في إحدى المدارس المهنية في منطقة النصر شرق عمان، للطعن بآلة حادة (موس) من قبل شخص ملثم اقتحم أسوار المدرسة صباح يوم أمس.

وقال المعلم المهندس حسام حرز الله إنه قد تعرض للحادثة صباح يوم أمس داخل قاعة التدريس، حيث قام الملثم بطعنه من الخلف وفر هاربا.

واضاف حرز الله يقول: “جاءت سيارة الإسعاف وتم نقلي لمستشفى البشير، وجرى التحقيق معي للوصول لهوية الجاني، وحتى اللحظة لم يتم التوصل لهويته”.

وأكد أنه تبلغ من مديرية التربية بفتح تحقيق في الحادثة للوقوف على كامل ملابساتها واتخاذها الإجراءات المناسبة، مشيرا إلى تواصل نقابتي المهندسين والمعلمين معه بشأن ما حدث.