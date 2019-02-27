لقاء سويدان تهنئ حنان مطاوع: “كل سنة وأنتي أجمل حنا”

حرصت الفنانة المصرية لقاء سويدان، على تهنئة صديقتها النجمة حنان مطاوع، بمناسبة عيد ميلادها، معبرة عن مدى حبها الشديد لها.

ونشرت “سويدان” سلسلة صور تجمعها بصديقتها، وعلقت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”: “كل سنة وأنتي أحلى وأجمل وأطيب حنا”.

على جانب آخر يعرض للفنانة لقاء سويدان، الجزء الثاني من مسلسل “البيت الكبير”، عبر فضائية النهار.

يرصد مسلسل “البيت الكبير” قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها على محافظات الوجه القبلي.

“البيت الكبير” بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلي.