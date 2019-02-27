فاجعة.. 25 وفاة وعشرات المصابين بانفجار قطار صباح اليوم بمحطة رمسيس في وسط القاهرة/ فيديو

أعلن التليفزيون المصري، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث سكك حديد مصر إلى 25 قتيلا و40 مصابا، بعد أن شهدت المحطة حريقا هائلا إثر اصطدام قاطرة في الرصيف.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية، أن سبب الحادث في محطة رمسيس للقطارات في القاهرة، جاء نتيجة انحدار القاطرة رقم 2302، واصطدامها بالجدار الخرساني في نهاية الرصيف رقم 6 بالمحطة.

استبعدت الهيئة، فرضية الإرهاب في حادث الحريق، الذي اندلع بعد انفجار خزان الوقود “تانك السولار” في قاطرة قطار بعد اصطدامها بصدادات نهاية الرصيف، وليس نتيجة عمل إرهابي.

وأشار المصدر إلى أن، الحادث تسبب في انهيار أجزاء من أحد المباني، وأثار حالة من الذعر في المحطة.

من جهتها أمرت هيئة السكة الحديدية المصرية بإخلاء مباني المحطة بالكامل، فيما توقفت الحركة إلى حين السيطرة على الحريق.

بدوره أوعز وزير النقل المصري، هشام عرفات، بتشكيل لجنه فنية للكشف عن ملابسات الحادث، فيما فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقا، وشكلت لجنة لتحديد أسباب الحريق.

وكان عدد ضحايا الحريق، الذي اشتعل صباح اليوم الأربعاء في محطة قطار رمسيس بالقاهرة، قد وصل إلى أكثر من 20 قتيلاً، وإصابة العشرات، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحادث.

وقد بدأ الحادث في تمام الساعة 9:30 صباحاً، عندما خرج أحد القطارات عن القضبان، ليصطدم بـ «كافتيريا المحطة» قبل أن ينفجر ويحدث حريقاً كبيراً، يلتهم كل من كان في المنطقة.

وعن سبب الانفجار الذي وقع في القطار، فإن ذلك يعود إلى أن مخزن السولار كان ممتلئاً، ما أدى إلى انفجاره لحظة اشتعال النيران.

وأظهرت صور للضحايا من مكان الحادث، وقد بدت متفحمة.

ولم تعلن وزارة الصحة عن العدد النهائي للضحايا، إلا أن وسائل إعلام مصرية أكدت سقوط أكثر من 20 شخصاً، وإصابة العشرات، وأن العدد مرشح للزيادة.

وفور وصوله لمكان الحادث، توعد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بمحاسبة المقصرين والمهملين في الحادث، قائلاً: «انتهى عهد الصمت على المتقاعسين»

وعلى الفور، قررت السكك الحديدية إيقاف حركة القطارات بمحطة مصر.

من جانبه، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في حادث الحريق، ومعرفة الأسباب التى أدت إلى الحريق فى القطار.

هذا وقد أطلق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أول تعليق على حادث انفجار قطار في محطة رمسيس بالعاصمة المصرية.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة “إكسترا نيوز” الإخبارية المصرية، إن الحكومة قد وجهت بضرورة تشكيل لجنة فنية على أعلى درجة بجانب التحقيقات التي ستجريها النيابة.

واضاف مدبولي يقول: “سنشكل لجنة فنية على أعلى درجة، لتحديد من المسؤول ومحاسبة أي مخطئ حساب عسير”.

ومضى بقوله: “روح المواطن المصري عزيزة على الحكومة ولن نتهاون ضد أي مخطئ أو مقصر”.

وأشار مدبولي إلى أنه تلقى مكالمة من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لتحديد المتسبب في تلك الحادثة لتحمل المسؤولية في ذلك الحادث الأليم.

وأردف قائلاً : كفانا نزيف دماء في تلك المنظومة، لضمان حقوق أهالينا وأولادنا الذين توفوا أو أصيبوا في ذلك الحادث الأليم.