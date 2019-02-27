موجة هوائية باردة وماطرة ومصحوبة بالثلج والبرد تجتاح الاردن اليوم وغداً وتخف تدريجياً بعد غدٍ الجمعة
أهم العناوين
جرينتش+2 02:50
اهلاً بالزملاء في مهنة المتاعب.. ٥ صحفيين جدد يؤدون اليمين القانونية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني