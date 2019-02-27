امريكا تفقد الثقة بقيادتها والاغلبية ترى ان ترامب لا يحظى باحترام العالم

كشف استطلاع جديد لمعهد غالوب الامريكي أن 31 من الأميركيين فقط يرون ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يحظى باحترام قادة دول العالم بينما 69 بالمائة لايرون ذلك.

وذكر المعهد على موقعه أن “ما نسبته 58 بالمائة فقط من الامريكان يرون أن صورة الولايات المتحدة تحسنت في نظر العالم بارتفاع طفيف عن صورتها في نظر العالم عام 2003 بعد غزو العراق والتي كانت نسبتها 55 بالمائة فقط”.

واضاف أن “النسبة الاعلى التي ترى ان صورة الولايات المتحدة كانت ايجابية من وجهة نظر العالم كانت بين الموالين فقط للحزب الجمهوري وشكلوا 80 بالمائة من عينة التصويت اما بين الديمقراطيين فقد كانت النسبة اقل بكثير وهي لا تتجاوز 36 بالمائة مطابقة لارقام العام الماضي حيث يشبه الديمقراطيون السلبيات الحالية ما كان عليه الحال في ولاية جورج دبليو بوش الثانية”.

واوضح أن “31 بالمائة فقط من الأميركيين يعتقدون ان القادة الاجانب يحترمون الرئيس ترامب، بارتفاع طفيف عن الاستطلاعات السابقة حيث ان 29 بالمائة فقط من الامريكان يعتقدون ان القادة الاجانب كانوا يحترمون الرئيس خلال السنتين الاوليتين من رئاسته “.

واشار التقرير الى أن “الامريكان اعربوا عن ثقة منخفضة قياسية في قدرة الحكومة الفيدرالية على التعامل مع المشاكل الدولية ، وبالتالي فإن التصاعد في التصورات المؤيدة للآراء الإيجابية للولايات المتحدة لا يمثل إقرارًا لسياسات ترامب وكيفية استقبالها في الخارج”.

يذكر أن الاستطلاع الذي اجراه المعهد تم بالهاتف على عينة مكونة من 1016 شخصا من البالغين في جميع الولايات الخمسين بالاضافة الى العاصمة واشنطن.