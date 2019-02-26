20 اصابة بضيق تنفس بسبب انقلاب مدفأة بمدرسة للبنات في السلط

اصيبت 19 طالبة ومعلمة اليوم الثلاثاء بضيق تنفس اثر انقلاب مدفأة كاز في مدرسة الحسناء بنت معاوية الاساسية المختلطة في السلط ،بحسب مدير صحة محافظة البلقاء الدكتور وائل العزب.

وقال الدكتور العزب ان قسم الاسعاف والطوارىء قد استقبل صباح اليوم 20 حالة تعاني من ضيق تنفس واختناق بسيط اثر استنشاق الدخان الناجم عن المدفأة في الغرفة الصفية وتلقت الاسعافات الاولية ،واصفا حالاتهن العامة بالحسنة.

وقال مدير التربية والتعليم لمنطقة السلط الدكتور توفيق المراعية ان انقلاب المدفأة في احدى الغرف الصفية في المدرسة جاء جراء اصطدام احدى الطالبات فيها، ما ادى الى هلع وخوف الطالبات في الصف الثامن ومعلمتهم اثر استنشاق الدخان، ونقلهن الى مستشفى السلط الحكومي لعلاجهن .