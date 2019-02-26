20 اصابة بضيق تنفس بسبب انقلاب مدفأة بمدرسة للبنات في السلط

مجلس الشيوخ الأمريكي غير مقتنع بإفادة ادارة ترامب حول دور السعودية في اغتيال خاشقجي والحرب على اليمن
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