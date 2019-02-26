وزارة الزارعة بحالة استعداد.. انتشار مجموعات من الجنادب وليس الجراد بالعقبة

قالت الكوادر الخاصة بالمتابعة والمسح عن الجراد في مديرية زراعة العقبة ان مجموعات من الجنادب وصرصور الليل وليس الجراد الصحراوي هي التي انتشرت امس في الساحة الرابعة من الجمرك وثلاثة مواقع اخرى في مدينة العقبة.

واكدت غرفة العمليات في وزارة الزراعة لـ(بترا) جاهزيتها التامة لتعامل مع أي متغيرات خلال الساعات القادمة، اضافة الى متابعات الفرق الميدانية الموجودة في الميدان.

وكان بيان صادر عن غرفة الطوارئ المركزية في وزارة الزراعة قد افاد مساء امس الاثنين، انه تم تجهيز 55 فرقة مختصة لمكافحة الجراد و42 فرقة رصد ومسح منها في إقليم الجنوب 27 فرقة مختصة بالمكافحة و22 فرقة رصد ومسح مجهزة ومزودة بالأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة والمبيدات الحشرية.

واشار البيان الى ان وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة، على تواصل مع غرف العمليات الفرعية في المحافظات للتأكد من الجاهزية، حيث اوعز لكوادر مديريات البيئة في المحافظات لدعم كوادر الوزارة.

كما ان الوزارة على تواصل مع الاشقاء السعوديين ومنظمة الفاو لضمان عدم وصول الجراد الصحراوي إلى الأراضي الأردنية، سيما وانه يبعد عن الحدود الأردنية قرابة 450 كيلو متر على شكل مجموعات متفرقة وصغيرة وليست على شكل اسراب، وهناك احتمالية متوسطة نتيجة تحول الرياح إلى جنوبية لدخول بعض المجموعات إلى العقبة خلال الأيام المقبلة إذا استمرت الحالة الجوية السائدة.

وأوضح البيان ان المنخفض الجوي الذي سيؤثر على البلاد في الفترة القادمة وانخفاض درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية سيعمل على تقليل حركة الجراد وتغيير مسارها، كما ان المبيدات الحشرية المستخدمة في مكافحته هي محاليل مائية يستخدمها المزارعون في مكافحة الآفات الزراعية، وهي آمنة وليس لها أثر على المياه الجوفية والنباتات.

وتشير الوزارة إلى اهمية متابعة المعلومات الدقيقة والأخبار من خلالها، والتواصل مع أرقام هواتف غرفة الطواريء وهي: 0791535256/0778497051 والقسم الفني الخاص بالحملة على الارقام .. 0799063239/// 0796069092/// 079536329واتس اب: 0789666693